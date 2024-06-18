蔣萬安年初才剪綵…AI社福大樓梯間小雨 電梯門滲水停用

台北市長蔣萬安今年初風光出席「文山區興岩社福綜合大樓」開幕，不過大樓落成不到一年，議員顏若芳就接獲民眾陳情，指近日大雨，導致建物室內發生積水災情，不僅樓梯間下小雨導致地面積水；電梯門也出現滲水，議員怒批，這就是台北市政府主導的施工品質？

社會局表示，第一時間已與物管進行處理，並在2至5樓Ｕ形迴廊打40孔直徑5公分的洩水孔洞，使樓層排水順暢，已與新工處、營造和機電廠商到園區巡視，持續討論加強排水設施。

接獲民眾陳情的議員顏若芳說，「文山區興岩社福綜合大樓」耗資17億餘元興建、歷時3年完成，號稱是北市首創結合AI的旗艦型社福大樓。蔣萬安在開幕時，也宣示會盤點現在的空間與資源，朝台北市區區有全齡社福大樓努力。顏若芳表示，蔣市長話說得好聽，沒想到落成不到一年的新大樓居然就出現淹水災情，這樣的工程品質，未免太中看不重要！

顏若芳說，目前社會局回報已派員圍住樓梯間與電梯並暫停使用，經查是瞬間豪大雨致C棟頂樓排水不及，漫灌到C棟梯廳內。議員質疑，這棟新建大樓在設計規劃時，為什麼沒有將汛期大雨納入考量？究竟是人謀不臧還是偷工減料？顏若芳要求市長應該下令徹查到底，不要只會開幕剪綵。

社會局表示，第一時間已與物管進行處理，將電梯拉升避免機電損壞，並張貼公告請民眾暫時不要使用該部電梯。考量興岩社福大樓設置機構與使用族群眾多，社會局也已在2-5樓Ｕ形迴廊施打直徑5公分的10洩水孔洞，後續也會持續討論加強排水設施。