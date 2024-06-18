知名老店紛出走…綠議員爭取鶯歌南雅夜市合法商圈化 侯友宜：一起努力

新北市議會總質詢，民進黨新北市議員卓冠廷指出，鶯歌南雅夜市，近年屢遭檢舉，導致許多知名老店紛紛出走；新北市長侯友宜表示，目前正朝合法商圈化方式推動，市府也會持續輔導。

卓冠廷表示，鶯歌南雅路夜市屢遭檢舉事件，表示市府應該通盤檢討攤商政策，而不是一直用臨時性的政策在驅趕攤商到不同地方遊牧，明顯治標不治本，也讓攤商一直處在違法狀態無法合法經營。

卓冠廷也指出，早在十三年前南雅路上的鶯歌夜市就曾接受市府輔導搬遷到停車場營業，但才僅僅一年半又無法再營業，當年里長早就建議將南雅路發展為商圈，讓大家合法經營，也遵守既定規定維持秩序及整潔，但十三年過去了還是在上演政府追趕攤商的情形。

卓冠廷也表示，自己鶯歌長大求學過程中，對南雅夜市也有許多感情，但多年來新北市都市化的過程中，不管是陶瓷老街還是南雅路夜市，似乎都被新北市府落在後頭，既缺乏輔導也缺乏足夠的協助，更沒有長期性的方案來善用鶯歌的觀光潛力。

卓冠廷詢問侯友宜是不是有信心可以做到商圈化？侯友宜與經發局長何怡明也表示，現在有商圈化的計畫，讓現有商家輔導成為商圈也請領補助。至於有沒有信心？侯則回：「一起努力。」