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落成不到1年 北市「結合AI旗艦型社福大樓」漏雨積水、電梯門滲水

中央社／ 台北18日電
台北市文山區「興岩社福綜合大樓」。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台北市文山區「興岩社福綜合大樓」。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

北市議員顏若芳今天說，興岩社福綜合大樓因近日大雨造成樓梯下小雨積水、電梯門滲水，質疑市府主導的施工品質。社會局表示，已與新工處、營造等廠商巡視，會加強排水設施。

位於北市興隆路2段的興岩社福綜合大樓1月開幕啟用，台北市府花費新台幣17億餘元、歷時3年完成，活化原軍備局土地，打造旗艦型社福大樓，6樓高建物含21項社會福利及公共服務設施。

民進黨台北市議員顏若芳今天透過群組發布資訊指出，民眾陳情興岩社福綜合大樓落成不到1年，近日大雨，建物內也出現淹水災情，樓梯下小雨導致地面積水，電梯門也滲水，質疑市府主導的施工品質。

她說，興岩社福綜合大樓由社會局主責、新工處代辦，號稱結合AI的旗艦型社福大樓，市長蔣萬安先前出席開幕活動，稱此大樓將當成未來推動全齡社福大樓表率。

顏若芳表示，社會局回報已派員圍住樓梯間、電梯暫停使用，經查是瞬間豪大雨導致大樓C棟頂樓排水不及，灌水至梯廳內。

顏若芳說，台北市防汛期間豪大雨非特例，此棟新大樓難道在當初設計規劃時未納入考量汛期大雨，要求蔣萬安徹查到底，不要只會開幕剪綵。

社會局回應，興岩社福大樓因遇短期瞬間豪大雨，導致C棟頂樓排水不及，漫灌到C棟梯廳，第一時間與物業管理處理，把電梯拉升避免機電損壞，並張貼公告，呼籲民眾暫時不要使用電梯。

社會局表示，考量興岩社福大樓設置機構與使用族群眾多，先前已在2至5樓的Ｕ形迴廊施打10處直徑5公分洩水孔洞，讓各樓層排水順暢，為因應近日豪雨，已與新工處、營造和機電廠商到園區巡視，後續將持續討論加強排水設施。

北市 電梯 顏若芳

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