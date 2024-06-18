立院外明起「連續72小時」青鳥再現 維安警力人數曝光

立法院21日將表決行政院提出的國會職權修法覆議案，民間團體預告明天起連三天，再次號召「青鳥行動」在立法院周邊表達立場，轄區中正一警方今天公布立院周遭交通管制圖，呼籲用路人配合員警交通疏導。

警方指出，中正區青島東路、濟南路一段於6月19日（星期三）至6月21日（星期五）每日8時起至24時止，申准舉辦集會活動，為維護前揭活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，管制情形如下。

6月19日0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道及濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至6月21日24時活動結束後開放；6月21日0時起，青島東路（鎮江街至林森南路）往東全線車道、往西內側1線車道。

警方說，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168，或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方呼籲，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。