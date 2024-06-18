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水金九美景可望再現 瑞芳台金場整治啟動7年蓋木棧步道

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
十三層遺址周邊整治計畫啟動。本報資料照片
十三層遺址周邊整治計畫啟動。本報資料照片

瑞芳台灣金屬公司場址，見證台灣早年經濟奇蹟，但周邊土壤嚴重汙染，被管制禁止進入，荒煙蔓草。土地所有人台電公司，近期提出分區整治計畫，預計耗時7年打造木棧道，可望再度活化周邊十三層遺址、水湳洞等景點，還有機會遠眺曾紅極一時的廢煙道美景。

新北市議員林裔綺今天在議會總質詢表示，台電整治計畫預計要7年，但目前案子卡在木棧道完工後沒有管理單位；新北市長侯友宜允諾，若土地願提供新北無償使用，觀旅局可以接手管理。

林裔綺說，台電提出的台金公司及其所屬三條廢煙道地區政治計畫，主要是針對各項汙染控制，但不針對土壤中汙染物處理，並分區擬定不同土地使用方式辦理。

林裔綺說，過去本來要規畫台車的路線，台電將打造寬約2公尺的木棧步道，也設置緩衝帶兩側各約3公尺，可以阻絕裸露土壤，避免民眾直接接觸汙染物，步道可串連歷史建築保存區與十三層景觀保存區。

林裔綺說，整治計畫預計7年內完成，經費約5億餘元，但目前卡在台電認為後續步道委管，希望能夠由地方政府協助，盼侯友宜能夠協助，如此一來，侯友宜重要政策「青春山海線」最後一塊拼圖才能夠拼上。

侯友宜表示，新北市會跟台電事先協調，只要細節對了沒問題，到時候台電交給新北市府委管沒問題，但前提是希望土地是無償使用，不要用租的。

侯友宜 台電

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