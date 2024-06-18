爭取輝達須先解決跳電問題 新北：輔導建置創能、儲能系統

輝達創辦人黃仁勳日前宣布要在台灣設第二研發中心，但也坦言憂心電力供給，今中午內科突跳電，引發外界質疑供電穩定度，紛指黃擔憂的事發生了。新北市現有多處工業區、產專區也正如火如荼招商，如何避免跳電損失，經發局說將輔導業者建置創能、儲能系統。台電則強調，跳電與供電穩定度沒有直接關係。

新北市現有多處工業區、產專區，包括林口國際AI+智慧園區、新店寶高智慧產業園區、板橋遠東科技園區、大柑園產業園區等：黃仁勳日前才坦言憂心電力供給，北市內湖科學園區今中午傳出停電，而輝達台灣分公司也正在此處，發外界對穩定電力憂慮。

新北經發局說，已經盤點過現有產專區，正與輝達洽談投資需求，細節不願多談，但為避免跳電損失，會輔導業者建置創能、儲能系統，其中大柑園產業園區計畫規畫8.5公頃能源專用區，維持園區供電穩定，不過目前僅規畫在大柑園產業園區設置。

台電說，依照營業規章規定，通常工業區規畫前，因契約容量達1000瓩或建築總面積達1萬平方公尺，申請新設或增設用電，需事先提出新增設用電計畫書，供台電檢討，看是否足以供給足夠電力，比如需增設饋線、變電所等，新店寶高園區就曾提出計畫書，而台電便配合其用電需求。台電強調，跳電與供電穩定度，沒有直接關係。