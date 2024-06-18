汐止鵠鵠崙路搶災復建近尾聲 會勘水路改善

汐止區東山里的鵠鵠崙路，是土石流潛勢溪，在前年的颱風中發生大規模土石崩塌的情況，所以，農業部水保署也進行了搶災復建工程，現在接近完工，還有那些需要改善的，今(18)日在汐止區三德廟召開鵠鵠崙路36巷地下導排水工程的說明會，也聽取地方居民的建言。

東山里長虞恉剛指出，水保署臺北分署針對前年底的颱風，造成里內鵠鵠崙地區土石流、還有山坡的整個滑動危險，做了一些改善，當然在施工的過程當中，因為改變的一些地形地貌了，所以，造成有些引出來的水、跟沒有排引到的水，就會改變水的流動方向，已經改變了水路，造成了其他的一些問題，所以，今天會勘，除了了解工程做的如何，也來討論後續，應該怎麼來應對、改善這些水路問題。

水保署臺北分署科長朱世文表示，前年尼莎颱風後，這邊有發生一個比較大規模的崩塌的情況，所以，水保署除了監測之外，也趕快進來規劃，進行後續的整治工程，這項工程其實真的很不容易，在里長跟居民的大力配合之下，終於能夠進場施作，現在工程也算是接近尾聲了，大致上的工程項目內容，大致上都已經完成，今天說明會，可能就是針對剩下少部分，如果還有一些收尾的處理方面，需要大家再幫忙來溝通協的部分，會盡力來做一個協助，希望未來在鵠鵠崙路這邊，進行上都能夠相當的順利，也對這個地區的穩定性，都可以做一個提升。