兼顧停車與接送需求 淡海國小周邊設智慧車柱

新北市淡水區新市鎮的淡海國小，週邊鄰近新市二路二段與崁頂三路，每到上下課家長的停車接送需求增加，因學校周邊沒有設置內縮空間做為接送區，因而道路常常會停滿汽機車，因此市議員鄭宇恩會勘，將會設置智慧車柱，並且做內縮空間的停車格來使用。

崁頂里長吳庭岳說，在學校周邊不只是家長的接送車格需求，平常也有許多的停車需求，因此為了兼顧兩者，除了增加停車格外，未來可能會以分時段的方式來提供停車。讓校園周遭的停車格有效利用，開放非上放學時段收費停車，同時也避免上放學時間遭到占用。

市議員鄭宇恩表示，在新市二路二段側的家長接送區將規劃4格汽車格、崁頂三路側的家長接送區規劃2格汽車格，收費費率則建議比照周邊路邊收費的費率來計算。接送時段的臨停時間也將就國小及幼兒園不同的屬性規劃合適的時間。希望可以讓家長接送更加便利安全的同時，也讓路側空間有效運用。