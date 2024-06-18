受大環境影響 汐止江北里資收站回收少近五成

汐止區江北里的黃金資收站，每個星期一開張，這幾年來不少里民都會將家裡的回收物整理後，帶到活動中心，只是這一年來，可能是大環境影響，再加上玻璃瓶沒收了，回收量少了將近一半，不過，里長謝祚敏說，環保愛地球、垃圾變黃金，會和志工們持續做下去。

因為，上星期端午節連假，江北里黃金資收站停收一次，所以，隔一個禮拜的星期一一早，才開張一個小時，活動中心外頭已經堆滿了紙箱、保特瓶、電器等回收物，都快沒地方擺，志工們也忙著將保特瓶整理打包，同樣的，紙箱、紙類回收量也很多，里長志工合力，將一大梱一大梱的紙類都丟上垃圾車。

里民說，從有黃金資收站就加入，因為家裡有許多回收物，也不能亂丟，所以，都會等星期一拿到活動中心，覺得很不錯，可以換專用垃圾袋或洗碗精等生活用品，垃圾變黃金。

江北里長謝祚敏指出，這幾年來，感謝志工，不管是颳風下雨或是晴天，在高溫之下38度39度之下，他們也是無怨無悔的付出一路走來真的很感謝他們，今天，因為上個禮拜剛好是端午佳節沒有回收，所以今天量暴增比較多。

謝祚敏表示，現在目前大概就是在保持3噸也就是3000公斤左右，比幾年前比較少一點，因為，現在大環境影響的關係，很多個體戶都自己拿去回收場賣錢，所以，這一、兩年比較少了，少大概一半喔，因為，現在大概兩三千公斤，以前的話平均大概都有6000公斤左右，還有，玻璃瓶也都沒收了，也差很多。