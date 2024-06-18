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拒稽查員入內！非法皮革染整廠染紅大窠溪 新北勒令停工重罰

中央社／ 新北18日電
新北市府環保局18日表示，某非法地下染整廠涉嫌污染泰山區大窠溪，17日經稽查命其停工與告發，最高將處以新台幣2000萬元。圖為查獲已倒光染料的空桶。（新北環保局提供）中央社
新北市府環保局18日表示，某非法地下染整廠涉嫌污染泰山區大窠溪，17日經稽查命其停工與告發，最高將處以新台幣2000萬元。圖為查獲已倒光染料的空桶。（新北環保局提供）中央社

泰山區大窠溪遭不明污水染紅，環保局今天表示，稽查員溯源並搭配監視器、地毯式搜索，17日揪出地下皮革染整廠肇事；經聯合稽查命其停工與告發，最高將處以新台幣2000萬元。

新北市環保局今天表示，16日傍晚接獲民眾通報，抵達大窠溪疑似遭污染現場時，發現水色已遭水流沖淡。但稽查員仍沿上游追查，終於在泰山區某地點，發現殘留可疑紅色染料，疑為傾倒地點。

稽查員調閱數10支監視器畫面，發現犯嫌曾於16日上午、下午各利用推車，將槽桶廢液傾洩至大窠溪，導致紅色廢水沿溝渠流入河川，已涉及違反水污染防制法規定。

環保局新聞稿表示，稽查員逐一盤查週遭工廠，鎖定某可疑非法工廠，發現廠房巷弄內有許多染料桶，但稽查時遭拒。在僵持不下之際，環保局通報公安小組，與經濟發展局、違章建築拆除大隊、消防局、泰山區公所、泰山警察分駐所，發動聯合稽查。

經向業者喊話勸說，業者才開門接受稽查。環保局說，發現該染整廠未取得工廠登記證及環保許可證，逕自從事皮革及毛皮整製業（皮革染整），已違反空氣污染防制法，最高將處2000萬元，稽查員當場告發，並命現場全數停工。

環保局表示，泰山大窠坑溪在河川整治與接管污水管後，水質逐漸改善，形成河道不同樣態植被，成為居民休憩活動重要河廊。這次業者亂倒廢棄物、排放廢污水於河川，已嚴重污染環境。

新北市府環保局18日表示，某非法地下染整廠，涉嫌在泰山區大窠溪傾倒廢棄污水染紅溪水，17日經稽查命其停工與告發。圖為在其廠房後方，查獲許多染料桶。（新北環保局提供）中央社
新北市府環保局18日表示，某非法地下染整廠，涉嫌在泰山區大窠溪傾倒廢棄污水染紅溪水，17日經稽查命其停工與告發。圖為在其廠房後方，查獲許多染料桶。（新北環保局提供）中央社

污水 環保局

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