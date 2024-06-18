新北雙溪荷花季熱鬧登場 足不出戶也能線上直播賞花

雙溪上林荷花季即日起一直到八月，陸續都有荷花盛開，今年雙溪區公所還推出荷花田的實況線上直播，讓民眾足不出戶也能雲賞花，除了賞花，周邊也有農夫市集，假日也有一連串活動，區長林銚傑也邀請民眾一起來雙溪區賞花同樂。

雙溪是新北最大友善田園區，採友善耕作方式來推廣食農教育。位於台2丙線的上林里荷花田，種植超過7公頃的荷花，最佳賞花期即日起至八月。同時，荷花季將有本地有機農產品展售，以及DIY手作活動，而浪漫荷花節則在六月二十九日登場，帶來荷花田音樂會、DIY荷花造型輕質土盆栽等活動。

遊客廖先生第一次來參觀雙溪的荷花田，讓他留下深刻印象，原來北部也有這麼大片的荷花田，真的是賞心悅目，

雙溪區區長林銚傑表示，今年的荷花陸續開花，預計再過兩周會全面盛開，歡迎大家來賞花，為了體恤無法遠道而來的朋友，今年特別利用觀天下有線電視公司網路服務，建置荷花田的即時影像，點進新北市雙溪區公所-雙溪荷所在的臉書粉絲專頁，讓您透過網路足不出戶也能雲賞花。