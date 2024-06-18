大雷雨！北市建國高架一度水淹半個輪胎 北捷中正紀念堂站通道漏水

台北市今天下午大雷雨，其中最大雨量為大安區台灣大學站，時雨量達50.5毫米。北市災防辦截至16時30分，也接獲4件積淹水通報，其中建高一度水淹半個輪胎高；捷運中正紀念堂站穿堂層鄰2號出入口通道處，因伸縮縫滲漏，水漏至行人通道上，北捷立即架設警示並堆置砂包，廠商立即調排人員清掃積水，未影響民眾通行。

今天午後大雷雨，台北市也陸續傳出零星積淹水通報，包括大安區建國高架橋往國道1號方向，和平東路上方，影響2車道，淹水長度20公尺高約半個輪胎，目前因雨勢趨緩已退；中正區水源路(中正橋正下方)外側車道淹水至腳踝高度，目前因雨勢趨緩已退。

另外，南港區向陽路120巷2弄30號路面淹水至腳踝高度，目前因雨勢趨緩已退；中正區捷運中正紀念堂站穿堂層鄰2號出入口通道處因伸縮縫滲漏，漏至行人通道上，捷運公司立即架設警示並堆置砂包，未影響民眾通行。