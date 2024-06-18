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新北社宅數量與中央資料有落差？侯友宜：更新有時間差會改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員山田摩衣（右）拿著照片問新北市長侯友宜（左二）問是否記得在哪。記者江婉儀／攝影
新北市議員山田摩衣（右）拿著照片問新北市長侯友宜（左二）問是否記得在哪。記者江婉儀／攝影

新北持續推動社宅，但議員發現，根據內政部資料，新北社宅僅8千多戶，比對城鄉局及新北施政成果網資料，居然數字不對，質疑橫向聯繫有問題，為什麼會有時間差？新北市長侯友宜緩頰，回應數據增加也需要時間，這部分會改善，也承諾持續增加社宅數量，期盼中央也多幫忙行政流程。

侯友宜今出席新北市議會總質詢，新北市議員山田摩衣先拿平板照片，問侯友宜是否知道在哪裡，侯說，應該是以前社宅在動工的時候去看，所以還帶著工程帽。

山田摩衣表示，根據內政部統計，截至113年5月，新北市興辦社宅8193戶，排名六都第三，僅次於台北市、台中市，但看看新北的資料，城鄉局寫8073戶，新北市政府施政成果網卻顯示為8019戶，各單位統計數字均不一致，令人質疑新北市政府執政零散，呼籲市府應強化橫向聯繫，有時間差就要馬上更新。

山田摩衣說，她肯定侯友宜願意表態落實居住正義，要關心青年跟弱勢的態度，市府應積極推動多元興辦社宅，透過公有地都更、容積獎勵等方式增加興辦量，山田摩衣也追問侯友宜，是否會承諾繼續興辦社宅。

侯友宜表示，數字增加後有時間差問題，會配合改善，也會跟中央配合，社宅未來將透過中央地方共同努力，預計可興辦達4.5萬戶以上，很多都市計畫變更案也都在中央，希望中央要快一點。

侯友宜 新北 社宅

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