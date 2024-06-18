台智光備援系統進度？ 北市資訊局：徵求廠商規格書

民進黨北市議員林延鳳今在議會質詢有關台智光備援系統問題，針對目前有意願的三間廠商進度為何？北市資訊局長趙式隆回應，主責仍是警察局，現階段已徵求廠商的規格書。此外，財建委員會召集人林世宗也附帶決議，要求資訊局盡快處理解約。

林延鳳表示，台北市長蔣萬安在總質詢時談到備援系統，已有三家廠商正在評比，時隔半個月，且距離解除子約僅剩20多天，現在備援系統的進度，同時，警察局也尚未提供相關預算，「那之後預算要從哪邊拿？要怎麼用？」

趙式隆表示，負責單位仍是以警察局為主，資訊局目前就技術的規格、新舊系統怎麼嫁接等進行討論，目前了解是已徵求廠商的規格書。

台北市議會台智光專案調查小組成員的林世宗則說，調查小組將進行第四次會議，台智光的輪廓已經歸納的清楚，總結就是「優先、保障、二十五、互通、擴大」，因為什麼都台智光優先、什麼都保障，又給台智光25年，所以府會的人才能以此互通有無，才會無限擴大，產生子約等，才會變成這樣局面。

他說，台智光就是負責當二房東，負責向中華電信拿穿書的費用，然後再加價出去獲得最大利益，如果沒有簽訂不平等條約，就沒有子子孫孫吃乾抹淨的機會。