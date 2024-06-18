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爭輝達落腳…工業土地卻減200公頃 綠質疑新北準備不足

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市民進黨議員高舉「新北不AI、未來就BI（台語：悲哀）」標語，呼籲新北市長侯友宜重視產業與教育。記者葉德正／攝影
新北市民進黨議員高舉「新北不AI、未來就BI（台語：悲哀）」標語，呼籲新北市長侯友宜重視產業與教育。記者葉德正／攝影

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，各縣市爭取輝達（NVIDIA）落腳，盼帶動地方經濟建設，民進黨新北市議員林銘仁指出，新北市說要爭取輝達，但新北工業區用地卻從2800公頃，到現在變成2629公頃，少了快200公頃，工業用地變住宅，怎麼鼓勵產業投資？民進黨議員也在議場高舉「新北不AI、未來就BI（台語：悲哀）」。

新北市長侯友宜表示，他任內工業區變更只有1件，其他都是舊案，新北目前規畫釋出的產業用地有792公頃產業用地，並率先推動工業區立體化，是全國做最多。

新北市議會今天由民進黨議員陳乃瑜、林銘仁、卓冠廷、陳啟能、山田摩衣、許昭興、黃淑君、李宇翔聯合質詢，下午聚焦如何吸引產業投資新北議題，議員也穿上皮衣，模仿輝達執行長黃仁勳，詢問新北是否已準備好迎接AI時代。

林銘仁說，新北很多條件因長期建設不足，導致要引進產業機會減少，根據國土規畫資料，新北工業區用地減少了200公頃，新北工業區變更成為住宅區，工業區申請個案變更非常多，他不去討論為何變更，但新北工業區不足是事實。

林銘仁也說，侯友宜市長跟郭台銘交情這麼好，但鴻海卻跑去高雄投資。

侯友宜表示，新北增加產業土地面積792公頃，工業區土地變更他任內只有一件，其他都是舊案，新北產業用地有林口工一、泰山楓江以及大柑園很多地區，新北更率先推動工業區立體化，是全國做最多的地方。

林銘仁質疑，推動工業區立體化，就是土地不夠用，只能解燃眉之急，新北需要大型產業；侯友宜強調，目前都有提供相關資料，持續爭取輝達落腳。

陳乃瑜則質疑，新北市教育在民調六都最爛，新北到底能否培養出一個黃仁勳？侯友宜強調，相信台灣人才濟濟，新北可以培養優秀人才，但不見得每個都像黃仁勳。

陳乃瑜說，新北說推出全台灣第一本科技教育白皮書，但這些台北市五年就做過。

教育局長張明文強調，新北AI與科技教育教育界自由公評，新北教育65萬人次使用，上下課都用App控管，只有新北市做到。

但陳乃瑜說，親師生平台叫數位學習，跟AI教育沒有關聯，難道她把質詢稿放到雲端硬碟，就是「AI問政？」；侯友宜說，數位學習會融入AI教育。

陳乃瑜要侯市府不要再騙，連中輟生人數也是用騙的，她問目前新北有多少中輟生？

教育局長張明文表示，目前是89位，但陳乃瑜說，國中小中輟生實際是492人。

張明文回應，這是全年度學生，新北復學率是全國最高，請議員給基層多點關心。

侯友宜 輝達 陳乃瑜

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