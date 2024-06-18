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核三廠1號機降電又開柴油發電？遭質疑「很怪」 廠方說話了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
核三廠1號機組今天中午12時起開始遞減運轉，至7月27日晚上10時解聯停機，合計39.5天，以每天降約1%發電量遞減。記者潘欣中／攝影
核三廠1號機組今天中午12時起開始遞減運轉，至7月27日晚上10時解聯停機，合計39.5天，以每天降約1%發電量遞減。記者潘欣中／攝影

台灣最後一座核三廠將在明年5月服役40年屆滿全部除役，進入夏日用電高峰之際，今年7月27日屆期的1號機，今天中午起逐步功率遞減運轉，至27日晚上10時解聯；昨晚有網友發文指廠方要遞減運轉卻又啟動氣渦輪柴油發電機，感覺矛盾；廠方說明只是定期測試，目前每天遞減約1%影響尚不大，總公司若有電力調度需要才會啟動。

核三廠1號機依前次大修時（更換燃料棒）爐心燃料布局設計，可維持機組滿載運轉至6月中旬，因此於周期末執行功率遞減運轉至運轉執照屆期日；廠方說，1號機今天中午12時起遞減，至27日下午3時降至64%時，依正常速率降載停機，晚上10時發電機解除併聯，晚上12時置入控制棒，結束長達40年的供電，遞減運轉合計39.5天，以每天950百萬瓦的發電量， 每天約降9百萬瓦。

PTT八卦板昨晚有網友發文質疑，實在很奇怪，明明現在是燃煤、燃氣、燃油，火力發電全開的狀態了，核三廠來湊什麼熱鬧？奇怪是翡翠水庫、石門水庫也在猛力放水發電，「奇怪了，現在核三廠為何要開柴油機組啊？有什麼好測試的？」，廠方說明這是3個月一次的定期測試，氣渦輪柴油發電機發電量4萬瓩，主要是廠內支援和調度用。

廠方人員說，1號機從今天中午起開始遞減運轉，因是剛開始，每天約降1%影響不大，近來全台增加幾組火力發電，所增電力多過1號機降載量，全台電力由總公司調度，尚不致剛遞減運轉，就啟動氣渦輪柴油發電機來補的情況，進入夏日用電峰後，總公司一旦有電力調度需要，會通知廠方啟動，目前尚未接獲，4萬瓩發電量能幫的有限，但也不無小補。

核三廠 翡翠水庫

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核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉 

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