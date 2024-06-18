影／化身「孩子王」來者不拒 蔣萬安親曝生四胎規畫：千萬不要
台北市長蔣萬安上任後表示將打造友善育兒環境，讓年輕人敢生、敢養，身為「三寶爸」的蔣今天到西松國小參加動中心動土典禮，面對「四寶爸」的家長會長馮韋凱笑稱，他才是最佳代言人，「千萬不要讓我去跟上他腳步」，引得台下哄堂大笑，蔣也透露，今天下午將和東京都知事小池百合子、曼谷市長三方會談，分享少子化衝擊如何因應，參考國際做法，讓環境更加友善。
蔣萬安今天再度化身「孩子王」，小朋友看到市長來了全都擠上去要跟蔣拍照、握手，還有不少樓上的學生趴在窗邊看，蔣面對孩子熱情全都來者不拒，還跟孩子玩擊掌，蔣萬安說，小朋友非常熱情，看到他直接抱上來，讓他很開心，因為大兒子上國中進入青春期已不太抱他，「還好還有兩個小的，平常回家也可以抱。」
蔣萬安致詞也強調，上任後非常重視育兒友善環境，要讓民眾敢生、敢養，也持續和國際交流，今天下午他也受東京都知事小池百合子邀請，還有泰國曼谷市市長參與線上對談，分享三個亞洲城市如何面對少子化衝擊影響。
而身為育兒最佳代言人「三寶爸」，蔣萬安也開玩笑表示，大家過去都認為他是育兒友善最佳代言人，但西松國小家長會長馮韋凱比他更厲害生了四胎，才是今天最佳代言人，「千萬不要讓我去跟上馮會長腳步。」現場更喊起了「市長加油！」聲音，蔣秒回，「平常可以加油，但是先讓我休息一下。」
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