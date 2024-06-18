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新北市府砍特教課後班照顧人力挨批 教育局：逐年增加預算

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，希望財劃法趕快修正，才能有更多資源照顧人民。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，希望財劃法趕快修正，才能有更多資源照顧人民。記者葉德正／攝影

新北市議員黃淑君今天總質詢指出，他接獲家長陳情，教育局片面縮減集中式特教課後照顧班人力，以板橋某校為例，去年有3名老師2名助理照顧18位學生，新學年只剩2師、2助，導致有學生根本參加。新北市教育局表示，六都課後班生師比落在1比4-1比6，新北以1比4為原則，不超過1比5，若學校有狀況特殊或校內空間問題，可採專案申請增加人力。

新北市議會總質詢，今天由民進黨議員陳乃瑜、林銘仁、卓冠廷、陳啟能、山田摩衣、許昭興、黃淑君、李宇翔聯合質詢，聚焦財政收支劃分法等議題。

黃淑君指出，新北市希望多從中央分配600億元預算，但增加後，相關市政是否能夠做得更好令人存疑，新北市教育預算每年高達700多億，占新北總預算三分之一以上，卻不會用。

黃淑君指出，新北市有許多集中式特教班課後照顧專班，新北市教育局卻片面在新學期大砍人力，以板橋某學校為例，112學年度有3師2助照顧18位課後班學生，113學年度卻只剩2師2助。

黃淑君直言，課後班老師與助理須照顧許多坐輪椅學生，甚至需要協助換尿布等，照顧人力愈來愈少，怎麼照顧得來這些孩子？

「茫然還是茫然」有家長陳情指出，到學校參加孩子的IEP（個別化教育計畫）會議，學校告知將縮減課後輔導班人力配置，因學校特教兒童人數、特質等因素，113新學期無法再開設特教班的課後班，找不到可收留孩子的安親班只能忍痛放棄工作，沒有工作或收入來源的父母又要怎麼養育孩子？

教育局長張明文指出，新北市廣開集中式特教班課後照顧專班，各校達2名學生即可開班，門檻是全國各縣市開班規定最低，有效提高開班比率，以全面照應學生需求，目前全市逾八成集中式特教班學生接受課後照顧班服務，有效減輕弱勢家庭負擔。

張明文答詢時指出，集特班課後照顧班經費自2019年迄今已增加至6000萬元，參加學生全部免費，讓資源有效運用；新北市長侯友宜也回應，希望有更多資源，所以希望財劃法能夠通過。

教育局補充，參考六都集特班課後照顧師生比均落在1比4至1比6間，並同時考量教師須兼負教學與照顧，新北市人力以1比4為原則，並以1比5為上限，倘學校因學生狀況特殊或校內空間問題，可採專案申請增加人力。

黃淑君也提到，新北市每年社工員額預算編好編滿，但目前正式社工缺額有29人、非正式編制社工缺額109人，這些缺乏的人力，都是其他在職社工負擔，新北市有預算還是找不到人。

侯友宜表示，跟護理師一樣，目前全國現況是薪資提高也招不到，社會局今年已招募新進60名社工人員，考量近年社工的照顧負荷量越來越大，市府規畫將在現有資源及預算內，提高薪資、獎勵金、教育訓練等費用，並全力補足社工人員缺額，紓解社工壓力，盼能留住社工人才。

人力 社工

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