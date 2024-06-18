拚振興經濟 坪林老街下半年試辦假日封街周周活動

為振興新北坪林地方觀光及經濟，區公所及在地商圈近年持續推廣，並於今年下班年規畫「坪林老街假日徒步區」，周末除於廣場前引進攤商市集外，也邀請音樂團隊表演，盼吸引更多觀光客前來，振興當地觀光發展。

坪林是北台灣著名茶鄉，過往也是台北通往宜蘭的必經路線之一，人車潮為當地帶來觀光錢潮，不過在國道五號開通後，大家到宜蘭不必再行經坪林，導致坪林觀光經濟逐漸沒落。

坪林區公所，近年與在地商圈發展協會共同努力下，假日遊客倍增，到訪的外國旅客明顯增加，為打造更吸引人的走讀環境，下半年將試辦假日封街計畫，整條坪林街將改為行人徒步區，禁止車輛進入，並於公所前茶鄉廣場引進攤商、胖卡、餐車、在地小農等開辦假日市集，並邀請音樂表演，讓古樸的老街更具可看性與可逛性。

在地商家表示，坪林老街具有百年歷史，是坪林的經濟及生活重心，街上也有在地信仰中心保坪宮，時至今日，老街不僅延續歷史文化的軌跡，也成為遊客到訪坪林的第一站。記者曾於平日期間實地前往現場，仍有歐洲家庭觀光客前來，他們說是特別來看茶業博物館的，他認為台灣的茶比起日本及中國大陸等地更加有特色。

坪林區長周慶珍表示，規畫假日老街封街及市集表演，是希望遊客來到坪林，愜意走訪老街市集，品好茶嚐美食，享受樂音，讓心情恣意解放，融入大自然的擁抱。近年陸續進駐老街的創意店家如坪感覺餐廳、品誼茶果子法式甜品等，帶給老街不同以往的風味，豐富旅人味蕾。