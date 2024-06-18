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北市府「賤價」徵收民地惹議 衛工處：68年前即畫定用途

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員林亮君、律師詹順貴偕濱江汙水廠自救會舉辦記者會，抗議柯文哲賤價徵收土地、徵收程序不正義，要求蔣市府重新規畫。記者鍾維軒／攝影
北市議員林亮君、律師詹順貴偕濱江汙水廠自救會舉辦記者會，抗議柯文哲賤價徵收土地、徵收程序不正義，要求蔣市府重新規畫。記者鍾維軒／攝影

北市政府規畫興建濱江水資源再生中心，土地遭徵收的居民今陳情，自家不僅被二度徵收沒了土地，市府也未替房屋估價，而附近7年前徵收價格還高於今日，結果只是要種樹綠化。北市府回應，1956年都市計畫即畫定為「汙水廠用地」，土地已核准徵收，建物仍在估價程序，該區也並非綠地，而是高壓受電室與汙泥消化設備。

北市議員林亮君今與濱江汙水處理廠自救會舉辦記者會。林亮君表示，濱江街150號至180號的居民一棟房子二度被徵收，1991年濱江街拓寬徵收土地，要求整排房屋退縮，被迫拆除重建，補償費還不夠重建費；如今再徵收，規畫圖並非要做汙水處理設施，而是要種樹綠美化。

自救會長周啟通說，前市長柯文哲當時只談土地徵收價格，卻沒談建物價格，過程中根本沒有查估房屋價格，被居民發現過失後，今年4月才急忙聯絡住戶估價，還聲稱是住戶拒絕徵收，所以市府無法對房屋估價。

住戶張森霖指出，2017年民航局徵收他家部分土地作為機場用地，7年徵收價1坪57萬元，7年後柯市府的徵收價反而降至1坪50萬元，他認為徵收價格至少比照民航局徵收價格，反嗆柯文哲「財團陳情你都願意幫他創造容積，升斗小民要求比照前例卻打回票，這不是厚財團、苛小民是什麼？」

北市衛工處回應，濱江水資源再生中心所徵收之土地，在1956年都市計畫即畫定為汙水處理廠用地，居民手中的資料是非常早期初期規畫，當時還沒有精算16萬噸汙水的容量，去年就已向居民解釋，該處會設置台電受電室與汙泥消化設備。

衛工處說，2021年取得部分住戶同意協議價購，就已經進屋內查估，不同意的自救會成員則拒絕市府人員進入。依程序是要進入房屋內估價較為精準，若無法進屋也有替代方案，可以以周遭環境與房屋外觀評估，今年4月則是要二次查估，才聯繫住戶盼能進屋。

至於土地價差問題，衛工處澄清，7年前民航居徵收的土地是面向「民族東路」，靠近商業區，生活機能佳，因此才會有1坪57萬元的價格。而面向濱江街的房屋，過去周遭都是農田，在議價時雖已納入價值較高的土地共同計算，但價格漲幅仍有限，2者並非「同一塊地」。

衛工處表示，今年1月發包、廠商3月進場整地，目前所有土地皆已徵收，建物有9戶徵收完畢、20戶還在程序中，在尚未完全取得所有權前，北市府沒有權力施工。土地補償金去年11月6日發放，15年內所有權人都可至地政局領取。

住戶 北市 房屋

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