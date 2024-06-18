沒機廠無法蓋捷運中和光復線？侯友宜：會與北市談好規畫

新北規畫在永和興建捷運中和光復線，沿途行經台北公館、光復南北路、內湖至環狀線北環段終點站劍南路，民代指出，北市捷運局說沒找出機廠就沒辦法蓋，新北市長侯友宜表示，會跟北市把規畫都談好，全力衝刺中和光復線。新北捷運局表示，交通部要求，台北市也要排在優先路網，才會推動可行性研究。

侯友宜今出席新北市議會總質詢。新北市議員許昭興表示，如果財劃法通過，每個地方都增加好幾百億元，新北多了1.3倍，拿連江縣相比，新北人均預算為2萬7273元，連江高達45萬8785元，這叫公平合理的預算嗎？新北要蓋捷運，連江是要蓋跨島大橋嗎？不是說不要連江縣有建設，但要依照人口面積算。

侯友宜表示，他對國民黨版本沒有意見，先求有再求好，可以照顧離島就照顧，離島很多成本，例如醫療欠缺，這要尊重地方政府看法，只要有600多億，都會用在新北市建設上。

許昭興說，永和要推動捷運中和光復線，現在的規畫到哪裡？預算編製？台北市捷運局說，機廠沒有找出來，可能就沒辦法蓋，北市不接受在十四張站做機廠，要求一定要在中和光復線沿線，拜託要符合需求，內容都還很空泛，中和光復線要將近500多億元，地方期待很久，若財劃法通過，相信市長不會吝嗇對待永和，請市長要照顧永和。

許昭興追問，如果中和光復線沒辦法做，那是不是要廣發機車？造福沒有捷運的地方，也要承諾在中央爭取更多預算。侯友宜答詢回覆，會跟北市把規畫都談好，他會全力衝刺中和光復線，這是永和人到台北最便捷的路線，也有信心，只要大家一起合作，多點資源拚過去。