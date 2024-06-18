內科驚傳停電！上班族哀號熱 里長：部分停…心靜自然涼

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前返台透露要在台灣設第二研發中心、並擴大投資，但也憂心AI超級電腦要有足夠電力，不過今天11點多時，輝達台灣分公司所在的內湖科學園區內，許多辦公大樓突然停電。

瑞光里長黃崇賢表示，今天大約是11點多時，陽光街上許多大樓突然停電，還有社宅也是雙號有電、單號局部停電，由於接近中午高溫炎熱，停電沒冷氣熱翻？里長說，現在大家也只能心平氣和等來電，「心靜自然涼！」

也正因接近中午最熱時候，PTT上也有網友透露自己在內科工作，哀號怎麼突然停電了，有沒有卦？發生什麼事？整棟大樓都停電了，還好電梯還可以用，沒想到內科也會停電。

結果下面網友留言一遍，也有網友回「瑞光路紅綠燈沒亮」，還有網友回報「新湖一路也停了」、「瑞光路停電+1」，不過也有網友說，「人家早就警告過了，別開那麼多台冷氣...。」