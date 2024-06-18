綠議員指侯藐視議會要罰20萬 侯友宜：法出來就遵循

新北市議會今天總質詢，民進黨議員陳乃瑜對新北市長侯友宜答詢是否出席國民黨宣講會「要看行程安排」等回答是隱匿部分事實，就是藐視議會，照目前國會擴權法案，可以直接罰20萬。侯友宜表示，他對議員的回答都很誠懇也用心誠實，地方制度法有規定，議員可以去訂法令「我就會遵循」。

今天議會由民進黨議員陳乃瑜、林銘仁、卓冠廷、陳啟能、山田摩衣、許昭興、黃淑君、李宇翔聯合質詢。

陳乃瑜指出，藍白立委引發的國會擴權事件，不僅社會譁然，也引發國際提出示警，可能導致外資卻步，她問侯友宜到底要不要參加國民黨在本周末的宣講活動；侯友宜表示「我要看行程安排」。

陳乃瑜說，這個回答跟沒有回答一樣，是不是隱匿部分事實，行程也沒有告訴大家，這算不算藐視議會？陳認為，侯只講對自己有利的資訊，是虛偽陳述，要求侯表態，到底支不支持一系列國會擴權法案？

侯友宜表示，立院職權行使法調整，最重要要尊重包容不同聲音，一起支持國會改革，就像當年民進黨也是支持國會改革一樣，我們都熱愛自由民主，他從頭到尾支持新的民意、新的國會。

陳乃瑜說，市長說支持國會改革，他呼籲侯友宜要小心，現在通過法案，沒有好好回答，可能藐視議會，可能處2到20萬元，或三年以下有期徒刑

對於侯友宜相關回答，陳乃瑜認為應該罰20萬元，侯友宜回應，中央有中央法令，地方有地制法，議員去立法，法定出來，他就會遵循。

李宇翔則問，侯友宜在連任拿下115萬票，選總統卻只有84萬票，是否有提出相關檢討；侯友宜說，選舉是幾個人選，每個人政治認同不一樣，認同市政，但不一定認同政治，他尊重人民選擇。

另對國民黨立委翁曉玲要國防部長顧立雄「反攻大陸」，李宇翔更秀出三張地圖，問那個是中華民國；侯友宜表示，中華民國治權是台澎金馬，他認同中華民國憲法規定。

侯友宜說，個人言論自己負責，兩岸應該在對等、尊嚴、友善底下互相溝通交流，每個人都希望和平，你我看法一致。