濱江水資源中心遭疑土地徵收不當 北市：程序合法

台北市府興建濱江水資源再生中心，遭地主控訴未查估房屋價格等，認為前市府規劃不當。北市衛工處表示，程序皆符合法令。

民進黨台北市議員林亮君與20名地主組成自救會及委任律師詹順貴今天在議會內開記者會，針對市府興建濱江水資源再生中心提出控訴，包含未查估房屋價格、同土地徵收價格比7年前低等。

林亮君說，前市府規劃興建濱江水資源再生中心共5.05公頃，其中25%為私有地，前年經環評通過，部分地主同意協議價購，前市府向內政部提徵收剩餘45筆土地，去年10月核准，現任市府11月發布土地及地上物的徵收公告。

她表示，其中濱江街150巷至180巷間的20名地主反對徵收土地及建物，土地共2680平方公尺，僅佔興建後水資源再生中心的一角，對整體影響不大，居民盼現任市府更改規劃。

自救會周姓民眾指出，前市府對徵收有開說明會，但只提徵收土地價格，未提徵收房屋價格且未查估，經委任律師發現後，現任市府今年4月才聯繫要查估房屋。

張姓民眾說，土地被徵收2次，先前是民航局考量機場用地，這次是因北市府規劃水資源再生中心，但相比後徵收價少新台幣7萬元。

委任律師詹順貴表示，依土地徵收條例，徵收土地補償費應在15天內發放，公告期滿未完竣就失去效力，此案徵收包含地上建物，市府未查估價格及分配地上物補償金，認為失效，已向中央提訴願。

北市衛生下水道工程處發布新聞資料指出，濱江水資源再生中心徵收土地，是因民國45年都市計畫已劃定為污水處理廠用地，因雙北市污水處理需求日增，需展開興建工程因應，水資源再生中心估119年完工，屆時可處理污水需求，避免因污水排放影響河川生態水質。

針對控訴，衛工處表示，水資源再生中心用地符合公益性及必要性，基地範圍規劃已屬最適化，而取得用地程序和估價皆符合法令，且因徵收範圍不同，價格不同。

衛工處副總工程司曾盛愷接受聯訪說，污水廠沒電力無法運作，徵收土地規劃作台電受電室、污泥處理及乾燥機房等，111年已派員進民宅查估價格。

至於被質疑程序不符，他表示，若真有此事，其他單位審查此案時就不會同意徵收及發補償金，相關資料會提供中央參考，市府已取得土地所有權，未取得地上物所有權，會釐清後續程序，才會施作工程。