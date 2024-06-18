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林口建案連2年勞工墜落亡 昨勞檢再揪多項疏失開罰15萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職安署副署長朱金龍昨率隊並偕同新北市政府工務局及勞動檢查處人員前往肇災工地全面檢查。圖/職安署提供
職安署副署長朱金龍昨率隊並偕同新北市政府工務局及勞動檢查處人員前往肇災工地全面檢查。圖/職安署提供

新北市林口區的「築禾建設建林段59地號店舖及集合住宅新建工程（111林建字第164號）」15日發生工人進行模板作業墜落死亡，當日新北市政府勞檢處已派員檢查，昨(17)日再由職安署副署長朱金龍率隊，偕同新北市府人員前往全面檢查。檢查發現包括施工架未設置護欄、配電箱漏電斷路器故障及樓板管道開口等缺失事項，依法裁罰15萬元，並對施工架、配電箱及樓板開口等多項設施及場所予以停工改善。

職安署指出，該工地由寶佳機構旗下的築禾建設公司投資興建，去年5月8日也曾發生勞工從事地下室的安全支撐拆除作業時，因未落實安全衛生作業標準程序而發生墜落死亡災害，因工地連續2年發生勞工墜落死亡的工安事故，足見該工地的職安管理嚴重不足，因此職安署昨天特別再針對整體工程進行全面勞檢。也另外要求建設公司督促工地施工團隊透過現況改善，進而強化各所屬建案的職安管理體質，避免職災再次發生。

職安署表示，由於台灣國際化、都市化發展迅速，近年建築工程有朝向大規模、高樓層及深開挖趨勢，致發生墜落風險較其他工程類型為高，為此，勞動部已將今年定為「營造業墜落打擊年」，要求勞動檢查機構優先針對建築工程易造成墜落職災之屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等作業，採取提升檢查、裁罰及停工強度等強力措施，呼籲全國營造業務必落實工地墜落預防管理，勞動檢查機構一旦查有重大缺失或發生職災事故，除依法查處嚴罰之外，並追究負責人及相關人員業務過失責任。

職災

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