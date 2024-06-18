林口建案連2年勞工墜落亡 昨勞檢再揪多項疏失開罰15萬

新北市林口區的「築禾建設建林段59地號店舖及集合住宅新建工程（111林建字第164號）」15日發生工人進行模板作業墜落死亡，當日新北市政府勞檢處已派員檢查，昨(17)日再由職安署副署長朱金龍率隊，偕同新北市府人員前往全面檢查。檢查發現包括施工架未設置護欄、配電箱漏電斷路器故障及樓板管道開口等缺失事項，依法裁罰15萬元，並對施工架、配電箱及樓板開口等多項設施及場所予以停工改善。

職安署指出，該工地由寶佳機構旗下的築禾建設公司投資興建，去年5月8日也曾發生勞工從事地下室的安全支撐拆除作業時，因未落實安全衛生作業標準程序而發生墜落死亡災害，因工地連續2年發生勞工墜落死亡的工安事故，足見該工地的職安管理嚴重不足，因此職安署昨天特別再針對整體工程進行全面勞檢。也另外要求建設公司督促工地施工團隊透過現況改善，進而強化各所屬建案的職安管理體質，避免職災再次發生。

職安署表示，由於台灣國際化、都市化發展迅速，近年建築工程有朝向大規模、高樓層及深開挖趨勢，致發生墜落風險較其他工程類型為高，為此，勞動部已將今年定為「營造業墜落打擊年」，要求勞動檢查機構優先針對建築工程易造成墜落職災之屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等作業，採取提升檢查、裁罰及停工強度等強力措施，呼籲全國營造業務必落實工地墜落預防管理，勞動檢查機構一旦查有重大缺失或發生職災事故，除依法查處嚴罰之外，並追究負責人及相關人員業務過失責任。