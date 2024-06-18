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新北警防制酒駕 41至50歲違規多

中央社／ 新北18日電

新北市警察局交通大隊今天說，截至今年6月15日，未發生酒駕A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）比去年同期減少3件，違規年齡層以41至50歲為多，占整體近3成。

新北市警局交通大隊發布新聞稿表示，酒駕30日內死亡事故今年1至3月發生2人死亡，也比去年同期減少3人，今年1至5月取締酒駕1713件，易違規時段為下午3時至晚間7時及晚間9時至凌晨1時。

此外，交通大隊指出，容易違規路段為蘆洲區成蘆大橋、汐止區大同路一段、新莊區中正路、板橋區民生路三段。

交通大隊分析，道路交通管理處罰條例去年6月30日修正施行後，民眾只要酒駕一律吊扣牌照2年，現場也會將車輛移置保管並拆扣牌照，目的即為現場根除酒駕風險，且事後領車須另請拖吊車拖走，不得再行駛上路。因此近期酒駕違規情形較去年有明顯下降趨勢，達到遏阻效果。

交通大隊表示，持續對餐飲營業場所密集路段及容易發生酒駕時間、地點強化執法，設置路檢點並機動巡邏攔檢，同時啟動溯源，若店家提供酒類卻未宣導勿酒駕，店家經勸導3次不改善，將與市府相關單位進行第三方警政聯合稽查。

交通事故 酒駕

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