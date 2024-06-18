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立院將表決政院覆議案 侯友宜：支持國會改革

中央社／ 新北18日電

立法院21日將表決行政院對國會職權修法所提覆議案，新北市長侯友宜今天受訪時對此表示，他支持國會改革，樂見朝野之間大家都能凝聚共識，讓國家往好的方向來走。

國民黨和民眾黨共推國會職權行使法修法，立法院將於21日表決行政院覆議案。新北市長侯友宜今天到議會列席市政總質詢前，接受媒體聯訪時作以上表示。

媒體追問是否會出席國民黨22日在新北市舉辦「反貪腐，查弊案」國會改革說明會，侯友宜表示，不管是財政收支劃分法或國會改革，國民黨面對民眾溝通，他都樂見，會視行程來處理。

隨後，侯友宜在議會接受民進黨議員聯合質詢時，議員陳乃瑜批評侯友宜答詢時隱匿資訊及虛偽陳述、反質詢，已藐視議會，她還要求主持議事的副議長陳鴻源罰侯友宜新台幣20萬元。侯友宜表示，他依法行事，若議會立法要罰，他也尊重。

侯友宜強調，立法院職權行使法修法應包容不同聲音，他支持國會改革，熱愛自由民主，也支持新國會新民意。他面對議員質詢都會用心及誠實回答問題。

侯友宜 國會改革

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