支持哪個版本財劃法？侯友宜：會過的版本就是好版本

地方政府爭取修正財政收支劃分法，新北市議會民進黨議員總質詢指出，國民黨版本對新北不公平，包括人口比例只占67％、還要分配給離島，要求新北長侯友宜表態到底支持哪個版本？侯友宜表示，先求有再求好，不管是國民黨、民進黨、民眾黨還是中央的，只要能夠通過的版本就是好版本。

新北市議會總質詢，今天由民進黨議員陳乃瑜、林銘仁、卓冠廷、陳啟能、山田摩衣、許昭興、黃淑君、李宇翔聯合質詢。

卓冠廷表示，侯市長雖還沒打定主意選總統，但財政收支劃分法，必須要表態，他拿出媒體報導，先前侯市長在公聽會曾說過「金錢分配中央說了算」；侯友宜表示，要看前後文，他的意思是中央、地方共同面對財劃法分配不公，中央、地方要互相體諒。

卓冠廷對侯友宜否認當時說法不滿，侯強調，他講話原意不是這樣，他是贊成中央、地方一起來改。

卓冠廷問侯到底支不支持國民黨版本財劃法，侯友宜表示，很簡單邏輯，只要把當時整個精省，中央拿回去的還給地方就好，「我的版本很清楚」，支持財劃法公平合理分配。

卓說到時一定會要求六都表態支持哪個版本，侯友宜說，行政院現在沒有問，到時候他會回答，他的回答就是公平分配，中央欠我們的就還我們。

卓冠廷說，國民黨版本除按人口比例分配改成67％，超過300萬人口縣市還要分配配款給離島；侯友宜強調，離島要多支持，能夠照顧偏鄉他願意，很多縣市也都有比例去照顧偏鄉。

卓冠廷指出，高雄市長陳其邁說，國民黨版本首都明訂多給3%，不如遷都高雄，這跟財劃法哪裡無關，台北怎麼會繁榮都靠新北提供勞力與水源，侯市長支不支持3%也給新北。

侯友宜說，這都可以討論，他的意見就是財劃法趕快過，立法院有國民黨、民進黨、民眾黨版本，中央還沒拿出來，「我能過的版本就是好版本」

卓冠廷詢問，若國民黨版本通過，新北這些多出來的預算要做哪些事？侯友宜說，新北有很多事可以做，包括捷運建設、社會福利照顧，新北輸給台北很多，還債也是選項之一。

林銘仁質疑侯友宜咬文嚼字，侯友宜強調，能過就可以支持，會不會如國民黨版本他不知道，也不是就是國民黨這個版本，一定是各黨與民意決定的版本。

侯友宜說，只要是新北預算增加他都支持「就怕民進黨不支持」，新北就算多六百多億人均還是最低，希望財劃法可以順利通過，就擔心議員不支持。

侯友宜表示，很多事情大家要互相妥，怕中央不願面對財劃法修正 ，新北市民進黨議員支不支持他不知道，他先前有派員參加國民黨財政委員會會議，也同意國民黨版本，但這不是新北市說得算，就是希望有一個趕快過的版本。

林銘仁指苗栗縣長鍾東錦呼籲三黨主席坐下來談，侯友宜說，他看沒有人要談，少數黨的總統也沒有約兩個黨主席來談，建議總統好好找大家來談。