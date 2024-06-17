果菜市場遷蘆洲案 林淑芬：侯友宜睜眼說瞎話

新北市長侯友宜今天談及三重果菜市場與是否遷到蘆洲時表示，當時地方沒人反對，是突然有民意代表表達意見；民主進步黨籍立法委員林淑芬說，睜眼說瞎話，地方反對意見一大堆。

侯友宜在新北市議會答詢時說，三重果菜市場原地重建案有專家反對，市場周圍有3所國民小學，交通衝擊很大，才會以納入蘆洲南北側案銀河灣計畫為主軸。過去與地方人士及民代討論三重果菜市場及蘆洲南北側案時無人反對，最近才突然有民代表示意見，全案仍在審議過程，他會傾聽民眾意見。

蘆洲選出的林淑芬晚間告訴中央社記者，侯友宜「睜眼說瞎話」，過去沒辦正式說明會或座談會，雖曾找過里長辦茶會，她當場講沒交通配套就不行。

她說，公展時沒果菜市場遷建，當然沒人有意見，公展後就偷偷變更納入市場遷建案，沒辦正式說明會，地方要如何表示意見，侯友宜是「詐騙話術」。全案偷襲變更送中央政府審議時，地方就紛紛反映，「反對意見一大堆」，中央也有意見，土地徵收審議時，就有許多專業審查意見。

至於新北市政府城鄉發展局指內政部國土管理署公文有問題、程序錯亂，將行文內政部釐清。

林淑芬表示，國土署要求蘆洲南北側案有重大變更就要補辦公展，再送中央審查；如果三重果菜市場要遷到蘆洲，所有都市更新優惠條件都應重新處理，不能再照原案。

她說，果菜市場遷建可1案2報嗎？如果市場要遷到蘆洲，三重案不用取消並重審嗎？所有都更程序及土地變更都應重來。城鄉局說法顯示市府視法律如無物，她呼籲市府不要再違法亂紀及目無法紀。