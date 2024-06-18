廢礦用地按程序處理 綠批沒誠意

賴清德總統新北萬里老家違建議題在2024大選時引發關注，目前國土署針對全國廢棄礦業用地，宣布將比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，新北市議會民進黨議員昨總質詢，要求市府加速處理照顧礦工權益。市長侯友宜說，因為中央回傳圖資有錯誤，後續將安排會勘，市府會按程序處理，不過綠議員說「一直說按程序處理很沒誠意」，侯回「不按程序處理就慘了」，不能讓公務人員登載不實。

民進黨市議員張錦豪、林秉宥、戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄昨天聯合質詢，張錦豪指出，新北市廢棄礦業用地高達292公頃，以土城、平溪、瑞芳最多，各界非常關心礦工的居住正義與福利津貼。

張錦豪說，國土署已研議出廢棄礦業用地解決方案，希望市府站在礦工角度，而不是配合某些議員一搭一唱；侯友宜回應，能夠解決問題的，都是好方案。

張錦豪對市府日前在中央會議中表現不夠積極，地政局長汪禮國強調，礦業用地有多種型態，有處理的優先順序，目前新北約2公頃含有住宅，未來可變更為丙種建築基地，其他空地可變更為農牧、林業用地。

市議員戴瑋姍認為，在廢止礦權過後，政府單位未及時更正土地使用分區，才會產生灰色地帶，礦區房子不是違建，要求市府加速後端行政流程，別一拖再拖。

侯友宜表示，市府2019年即主動發文向中央反映，中央遲遲未修法，他態度從來沒有改變，近日中央提供的圖資有錯誤，需要等相關資料補齊，再按照程序走。汪禮國則說，待圖資備齊後，需要與地主溝通，並到場會勘。