柯規蔣不隨 北市全面裝智慧水表喊卡

台北市前市長柯文哲任內要求台北自來水事業處在北市全面安裝智慧水表，共168萬戶。市長蔣萬安上任後，發現該專案經費達80多億，恐排擠其他工程預算，加上水表每8年要更換，因此調整政策，除2020年後新建案強制裝設，也擇定用水大戶或機關學校優先換，搭配App監控用水量，盼能發揮節約作用。

北市議會財建委員會昨審查北水處預算，議員林延鳳指出，柯市府2019年提智慧水表專案，分10年汰換168萬戶傳統水表，預估70億元，質疑柯文哲怎會不顧財務狀況就要求北水處提專案。

北水處統計，台北目前有4萬7278戶安裝智慧水表，2020年後新建案有4萬4135戶、舊換新3143戶。處長范煥英說，2015年起試辦，2019年擬定48億全面汰換計畫，當初因廠商數不足暫停，2020年10月起，除要求新建案裝智慧水表，同時找7家廠商技術試驗與營運測試3年，提升廠商投入意願。

范煥英提到，柯文哲2022年赴水處考察，交代智慧水表專案盡速提出，當時測試才過1年，擬10年70億計畫送市府核定。3年營運測試過程中發現負擔高，水表每8年汰換1次，加上工料價格波動，試算後每年要花80多億，恐排擠其他工程預算。

范煥英說，智慧水表可搭配App觀察用水量，整體節水效益要在大用戶才明顯。去年向蔣市長報告後，決定改變方向，限縮在用水大戶、1樓總表與難抄表戶，約43萬戶，整體花費23億元，兼顧管理水管漏水，節約用水的CP值最高。

北水處轄區除台北市，也涵蓋新北新店、中永和、三重、汐止7里等地，新北幅員廣大，區內自來水主管機關包含自來水公司一、二、十二區管理處及北水處等，新北用戶幾乎都尚未安裝智慧水表，僅有部分試點。

專家表示，安裝智慧水表有幾項優點，可省去人工抄表成本，用戶也能精確掌握用水數據，水公司也能幫民眾計算如何策略性調水。

有新北市民說，近期搬入新家，新房子有裝智慧水表，比起過往更能輕鬆快速看到用水量，有助於養成節水習慣。