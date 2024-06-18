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台北大巨蛋辦演唱會 藍營提案拚過關

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒洪子凱／台北報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片

中華職棒在台北大巨蛋票房屢創新高，演唱會卻遲無法鬆綁。議會上周政黨協商無共識後，國民黨團已提案並完成28席黨籍議員連署，明天將送大會討論。議長戴錫欽說，應沒有議員對提案四點文字有反對聲音，預計會通過，接下來就送交市府研議。

台北市長蔣萬安說，尊重議會討論及相關決議，若形成共識，就會朝這方向來進行。但民進黨團直言，藍營提案不代表民進黨立場，這事應由市府處理，不能把球往外丟；民眾黨團說，藍營沒溝通就要議會背書，這不應是處理事情的方法。

蔣萬安昨受訪表示，內政部在2017年函釋就說得很清楚，大巨蛋就是體育設施、體育場館，不會有建築技術規則第127條適用問題，如果要舉辦演唱會在內的體育外大型活動，就是照「台北市大型群眾活動安全管理自治條例」進行。蔣說，市府願意共同面對這樣的問題，解決過去大巨蛋被綁住的各項限制。

據了解，國民黨團提案明會先經程序委員會審查、下午提大會一讀，進大會依程序是付委，但提案人可提逕付二讀，若逕付二讀就會問有沒有人表達意見，若有反對意見才會進入表決。

遠雄副總經理楊舜欽表示，過去因時空背景、法令及規定，限縮大巨蛋功能，開演唱會只要是符合相關規定前提下，遠雄態度是「樂觀其成」，目前正針對不同樣態非體育用途進行消安模擬，預計6月底整理完後，送至消安基金會審查。

不過，民進黨議員簡舒培認為，國民黨團幫蔣市府背書、甘淪為蔣萬安附庸，但國民黨團提案不代表民進黨立場，簡認為，有職權讓大巨蛋辦演唱會的是蔣市府，蔣萬安不決定政策走向，把球往外丟，但這事最終還是應由市府處理。

民眾黨團總召陳宥丞也表示，國民黨團提案沒來尋求民眾黨團支持，蔣萬安也沒來溝通，就要議會背書、民眾黨照單全收，這不應是處理事情的方法。儘管民眾黨也站在市民角度希望大巨蛋辦演唱會，但應該要來溝通。幹事長林珍羽也說，黨團還是要看提案內容才評估要不要加簽或支持，原則上公安無虞，黨團支持大巨蛋複合式使用。

國民黨 大巨蛋 民眾黨

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