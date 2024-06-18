台北大巨蛋漏水 北市府列績效考評

台北大巨蛋上周末因午後一場強降雨，場內多處積水、滴水，遭球迷諷「場外大雨、場地下小雨」，甚至大巨蛋外也出現驚人「水瀑布」，路過民眾就算撐傘，也被淋全身濕。台北市長蔣萬安昨說，已即刻通知遠雄，並盡快提供球迷換位及相關補償；遠雄也表示，會盡快增設截水溝檢討改進。

中信兄弟本月15、16日在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」活動，首日吸引3萬2千多名球迷進場，前天也吸引2萬多球迷，創下中職例行賽進場人數的新紀錄。不過強降雨再度讓大巨蛋室內，包含部分通道、觀眾席、還有走道漏水嚴重，工作人員臨時搬來水桶接水，地下機車停車場也因大雨無法即時排水大積水。

這已是大巨蛋啟用至今，半年來漏水至少第4次，蔣萬安昨說，市府會把這個缺失列為考評，如連續兩年評分70分以下，就會視為營運不佳，可以解約，市府就是一切依照合約規定來進行。

遠雄表示，前天場館內外因截水溝排水宣洩不及，才會造成滲水與積水蔓延，會盡快增設截水溝改進；至於場外出現「水瀑布」，則是因近日進行排水巡檢，將落水頭封閉，恰逢瞬間強降雨才導致排水集中一側，待巡檢完後，會進行排水管線改善，避免類似狀況再發生。

對於大巨蛋逢大雨漏水問題未解，蔣萬安表示，每次漏水或各項事故發生，依合約就會列入市府的年度績效考評，連續兩年70分以下，就視為營運不佳，最重就是解約，市府會持續督促遠雄，改善各項設施。