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台北全面「智慧水表」喊卡 新北也策略調整新建案先行

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北自來水事業處現階段將針對用水大戶裝設智慧水表（右），相較於傳統水表（左），具有即時回傳用水數據的功能。圖／北水處提供
台北自來水事業處現階段將針對用水大戶裝設智慧水表（右），相較於傳統水表（左），具有即時回傳用水數據的功能。圖／北水處提供

雙北都力拚智慧城市，其中與民生相關的「智慧水表」也引發討論，目前自來水公司針對新北幾乎還未安裝智慧水表，僅有部分試點；北水處則是在轄區新北新店、中永和、三重、汐止7里等地，安裝1萬7724只，目前也在策略性調整步調，先從新建案及用水大戶來安裝。

台北市前市長柯文哲推「智慧城市」政策，要求台北自來水事業處在市內全面安裝智慧水表，共168萬戶。蔣萬安上任後，發現該專案經費高達80多億，恐排擠其他工程預算，因此先調整方向，而雙北是共同生活圈，新北情況也引發討論。

新北幅員廣大，區內自來水主管機關包含自來水公司一、二、十二區管理處及北水處等，自來水公司目前幾乎還未有幫用戶安裝「智慧水表」，僅有部分試點，而台北市府轄下的北水處則有管理新北部分都會區。

北水處表示，自2020年起針對轄區內的新建案，無論新北市或台北市均需安裝智慧水表；另針對用水量較大的大用戶也會安裝；統計至今年5月新北市轄區（新店、中永和、三重、汐止7里）內，已安裝智慧水表為1萬7724只，目前也調整方向，先從新建案及用水大戶來安裝。

北水處指出，安裝自來水表對單位來說不用有抄表人員，節省人工費用，對民眾來說也能取得精確用水數據，水費計費更精準，也可以檢視水塔周圍有沒有管線問題，為民眾把關，甚至幫忙民眾計算如何策略性調水，讓用戶將錢花在刀口上。

新北民眾指出，近期搬家剛好家中是有裝智慧水表，比起過往更能輕鬆快速看到用水量，節水也因此可以落實在生活之中，久而久之也能養成節水習慣，雖然不是說必要設施，但能多一項視覺化資訊數據也很好。

新北 新建案 水公司

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