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遷至蘆洲？三重果菜市場討論續延燒 侯友宜：以銀河灣計畫為主軸

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，針對銀河灣計畫，市府持續傾聽民意。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，針對銀河灣計畫，市府持續傾聽民意。記者葉德正／攝影

新北三重果菜市場重建、搬遷議題持續延燒，新北市議會民進黨團今總質詢，議員顏蔚慈質疑新北市蘆洲銀河灣規畫報告漏洞百出、程序不符規定，她問侯「三重果菜市場到底是原地重建還是遷到蘆洲」？侯友宜說，現在方向非常清楚，以蘆洲銀河灣計畫為主軸，案件審議中，市府持續傾聽意見「當初報告，很多議員也都沒有意見」，顏追問「銀河灣勢在必行？」，侯回「我一定會全力以赴推動」。

今（17日）新北市議會總質詢由民進黨張錦豪、林秉宥、戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄聯合質詢。

顏蔚慈指出，蘆洲銀河灣計畫案內容與侯友宜報告有些許出入，包含計畫內容建物高度前後陳述不一、計畫缺乏交通配套措施等，計畫案中樓層高度、建物使用甚至建物位置都無法明確指認、預計建物使用也無具體描述，市政規畫顯然不足。

顏蔚慈說，銀河灣計畫起初以「公園用地」描述該地段，在送都審會時卻突然將內文變更為「批發市場用地」，照程序應該回到公展受大眾檢驗，市府卻想直接送中央審議，意圖限縮市民發表意見的空間，程序荒腔走板。

顏蔚慈批評，在計畫公布時，地方明明有反對意見，市長卻睜眼說瞎話，認為計畫無人反對，現在面臨爭議才說將接納各方意見檢討；計畫內容混亂、計畫程序有瑕疵，被點出瑕疵還試圖甩鍋中央。

林秉宥也指出，市府的銀河灣可行性評估專案報告花了5000萬，但內容天花亂墜、不符現狀，如將電競、電影規畫在冷凍蔬果樓上，市府回應該評估僅為參考用，林批評市府花了五千萬做可行性評估，一句「這個沒用了」恐難服眾。

侯友宜強調，現在銀河灣計畫審議中，當時市府推銀河灣，向里長報告，沒有人有意見，現在最近有意見了，「我尊重，你反對可以講啊」。

對顏質疑是侯友宜強勢要推，先射箭再畫靶，更欺瞞市民，侯回擊「我反對你的說法」，市府過程都是公開透明，當初三重果菜市場原地改建碰到困難，因為周邊有三所學校面臨交通等問題，也有經過都市計畫委員會審議。

顏蔚慈拿內政部國土署6月7日公文要求市府補辦公展，城鄉局長黃國峰表示，全案目前正在地政司土徵小組審議，國土管理署這個發文有點「程序錯亂」，當初3月21日林部長來市府、副市長劉和然到內政部拜會，都沒有提到公展，市府收到也覺得很奇怪，會再跟中央溝通與澄清。

三重 侯友宜

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