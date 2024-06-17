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平溪東勢里土地公廟煥然一新 里長自掏腰包換裝

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區舊東勢國小旁土地公廟，校友和里長的李明宏及幾位校友及在地居民自掏腰包將已經老舊的神像及廟換新裝。圖／觀天下有線電視提供
平溪區舊東勢國小旁土地公廟，校友和里長的李明宏及幾位校友及在地居民自掏腰包將已經老舊的神像及廟換新裝。圖／觀天下有線電視提供

平溪區舊東勢國小旁，有一間小規模的土地公廟，是在地耆老和校友們的兒時回憶，身為校友和里長的李明宏，還有幾位校友及在地居民特地自掏腰包將已經老舊的神像換新裝，重新以金身姿態供奉，並將廟身重新上漆加強防水，讓土地公香火鼎盛，繼續守護聚落。

東勢里里長李明宏說，平溪東勢國小旁的土地公廟，在小時候念書時就有，在後來開闢道路後，就一直在現在這個位置，但是幾十年下來都是過路客參拜，無人管理維護，因此兩年前特地接管，將裡頭包括土地公像等六尊神像都送到宜蘭換金身。現在神像看起來金光閃閃，更有氣息。

里長李明宏說，因為平溪常常下雨，導致去年才粉刷的廟的外觀又脫落的差不多，因此和社區居民一起重新油漆粉刷土地公廟，以及整修周邊的排水溝，希望土地公保佑大家平安。

土地公 平溪 排水溝

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