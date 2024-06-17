平溪東勢里土地公廟煥然一新 里長自掏腰包換裝

平溪區舊東勢國小旁，有一間小規模的土地公廟，是在地耆老和校友們的兒時回憶，身為校友和里長的李明宏，還有幾位校友及在地居民特地自掏腰包將已經老舊的神像換新裝，重新以金身姿態供奉，並將廟身重新上漆加強防水，讓土地公香火鼎盛，繼續守護聚落。

東勢里里長李明宏說，平溪東勢國小旁的土地公廟，在小時候念書時就有，在後來開闢道路後，就一直在現在這個位置，但是幾十年下來都是過路客參拜，無人管理維護，因此兩年前特地接管，將裡頭包括土地公像等六尊神像都送到宜蘭換金身。現在神像看起來金光閃閃，更有氣息。

里長李明宏說，因為平溪常常下雨，導致去年才粉刷的廟的外觀又脫落的差不多，因此和社區居民一起重新油漆粉刷土地公廟，以及整修周邊的排水溝，希望土地公保佑大家平安。