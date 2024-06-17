淡水金色水岸齊聚全台大南瓜 657斤奪全國冠軍

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦「113年全國大南瓜比賽」，在淡水金色水岸廣場登場，新北副市長朱惕之出席頒獎典禮，今年由來自三芝區陳灯燃以657台斤奪下重量組冠軍，獲得獎金及聯邦銀行贊助獎金共8萬6千元，展示大南瓜、觀賞南瓜、以及用巧思裝扮的創意南瓜，還有高達5米的南瓜造型氣球可供打卡、拍照，同時設有30攤販售新鮮農產品。

新北市副市長朱惕之表示，市府從101年起與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及19處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願，成為北台灣南瓜種植面積及產量最多的縣市，也讓淡水區南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量也從103公噸成長至1,246公噸，增加超過10倍，成為淡水代表性農產。新北市政府會持續秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」理念，販售新北在地優質農產品，協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程。

現場還有許多的大南瓜及創意南瓜展示、小農市集、南瓜DIY體驗、青農食農教育講座等活動，淡水區農會指出，全國大南瓜比賽辦理進入第13年，包含淡水、五股、三芝、深坑等區，連桃園觀音區的農友也特地來參賽，超過150名農友參賽，感謝新北市政府輔導及聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品，歡迎大家趕快來賞南瓜、吃南瓜。

包括「重量組」由陳灯燃拿下冠軍、比想像力的「創意組」由吳振華拿下冠軍，外觀、肉質、糖度、口感都完美的「品質組」由楊清吉拿下冠軍及「食用南瓜品質組」則是由淡水區盧允稻拿下冠軍，今年淡水區拿下3組冠軍今明2日將於淡水金色水岸廣場展示獲勝南瓜，非常感謝各位「瓜友」，讓大南瓜比賽成為全台最具有指標性南瓜競賽之一。

本次大南瓜重量組冠軍陳灯燃種出重量657台斤大南瓜，48年次的陳?燃與淡水南瓜前輩林建訓是多年好友，在林建訓的介紹下加入栽培大南瓜行列，兩人互相交流技術，陳?燃採露天栽培，擔心南瓜會受到日曬而破裂，因此向林建訓學習搭設簡易網架並覆蓋棉被，以確保南瓜外觀完整。

陳灯燃表示，從102年開始就參加比賽，這是第一次拿下冠軍，在與好友林建訓多年交流下，冠亞軍由兩人包辦拿下，要種出巨大南瓜沒有捷徑，就是要每天細心照顧，隨時關注水分養分是否充足，同時也透過手工壓蔓的方式確保養分充分吸收。