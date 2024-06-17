柯規蔣不隨！北市全面裝智慧水表「經費逾80億」 恐無法負擔喊卡

台北市前市長柯文哲推「智慧城市」政策，要求台北自來水事業處在台北市內全面安裝智慧水表，共168萬戶。蔣萬安上任後，發現該專案經費高達80多億，恐排擠其他工程預算，加上水表每8年就得更換，現階段無法長期負擔，除2020年後新建案強制裝設置會水表，針對舊換新改「48萬優先戶」逐步更新，如用水大戶或機關學校，可透過APP監控用水量達到節約。

北市議會財建委員會今審查北水處預算。議員林延鳳指出，柯市府2019年提智慧水表專案，分10年汰換168萬戶傳統水表，預估70億元。但當時評估過於樂觀，無法支應，質疑柯文哲怎會不顧財務狀況就要求水處提專案。

議員陳炳甫說，當初提案要求水處針對新建案裝設智慧水表，畢竟由舊換新要花費更多經費，當時就有7家業者投入，不過只有1家業者有經驗，北市府以最有利標進行，新廠商因為沒實績被排除，最後仍是同廠商得標，擔心被市場壟斷問題、議價空間小。

北水處統計，台北有4萬7278戶安裝智慧水表，其中2020年後新建案有4萬4135戶、舊換新3143戶。處長范煥英說，2015年就開始試辦，2019年擬定48億全面汰換智慧水表計畫，當初因廠商數不足先暫停，2020年10月起，除要求新建案裝智慧水表，同時找7家廠商技術試煉與營運測試3年，提升廠商投入意願。

范煥英提到，柯文哲2022年赴水處考察，當下交代智慧水表專案盡速提出，當時測試才過1年，擬10年70億計畫送市府核定。3年營運測試過程中，發現每年負擔經費高，且水表每8年汰換1次，加上工料價格波動，是算後每年要花80多億元，若計畫繼續下去，恐無法負擔，恐排擠其他工程預算。

范煥英坦言，經過3年營運測試，一般戶用水每月約300元，智慧水表可以APP觀察用水量，整體節水效益要在大用戶上才看得出來。去年向蔣市長報告後，決定改變方向，限縮在用水大戶、1樓總表與難抄表戶，約43萬戶，只要23億元，除了能長期負擔，還能有效管理水管漏水，節約用水的CP值最高。

范煥英表示，全面安裝智慧水表是理想，但要分階段進行。目前要克服廠商過少問題，今年起要做營運測試2.0，從3年改為8年，從買設備改為買服務，由廠商負責維管，若過程中廠商技術成熟，就可以持續從43萬優先戶推動；若未來水處財務狀況可負擔，或長期大量推動使智慧水表價格下降，在有能力的狀況下推動全面安裝。