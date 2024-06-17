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季節限定美景免出國 雙溪賞荷趣一日小旅行

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪荷花季正式展開，有興趣的民眾可以結合在地知名景點和美食，來趟不用出國也能美拍的一日小旅行。圖／觀天下有線電視提供
雙溪荷花季正式展開，有興趣的民眾可以結合在地知名景點和美食，來趟不用出國也能美拍的一日小旅行。圖／觀天下有線電視提供

新北雙溪區上林荷花田，是喜愛賞荷的必去景點，雙溪荷花季也在前(15)日正式展開，目前花況大約2成，預計半個月內將盛開，有興趣的民眾可以結合在地知名景點和美食，來趟不用出國也能美拍的一日小旅行。

雙溪區今年的荷花季活動很熱鬧，活動當天現場湧入滿滿的人潮，除了欣賞精采的表演，還有DIY手作體驗以及新鮮有機當地蔬菜的農夫市集，當然也不會錯過占地7公頃一望無際的絕美荷花田。

雙溪的上林荷花田是北台灣著名的賞荷好去處，荷花田內有香蓮、睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮等等種類繁多，更以守護環境完全無毒的種植方式，整個園區也採完全免費開放讓民眾自由參觀，季節限定美景，不要錯過夏日最佳賞荷時機。

雙溪區長林銚傑表示，雙溪上林的荷花從每年的6月到8月是盛開的季節，整個雙溪有10公頃的荷花田，也有各式各種的荷花，歡迎大家趁著暑假的時間，闔家大小一起來雙溪旅遊，不但可以賞荷花，也可以到雙溪百年古厝、三忠廟和在地特色美食，歡迎大家有空來雙溪。

雙溪區公所在29日也預計將舉辦荷花田音樂會，民眾可結合雙溪著名老街、渡船頭、三忠廟等景點，安排一趟賞花、賞景、美食之旅，每個周六到雙溪公所門口打卡，還有貼心消暑冰棒免費享用，體驗雙溪悠閒的美好時光。

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