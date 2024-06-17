全場笑翻！童言「尼莫…水裡游」 三寶爸蔣萬安竟問1句「小朋友驚呆」

台北市長蔣萬安上午出席兒童發展篩檢及聯合評估衛教主軸記者會，並以三寶爸市長身分與小朋友玩遊戲評估認知，蔣指筆孩子搶答「可以寫字」；指橘色魚小朋友搶答「牠是莫莫魚(尼莫)，可以在水裡游...」，想不到蔣爸爸開玩笑一句「那可不可煮來吃？」小朋友秒驚呆，蔣萬安趕緊笑回「牠可以游泳對不對...」，讓全場笑翻。

蔣萬安今天以三寶爸身分分享育兒經驗，提到三寶1歲半就得過兩次重病，瞭解身為爸爸媽媽，對於孩子健康不只是關心、照顧，而且很辛苦。蔣今天也趁機鼓勵大家多多生育，表示市府推出各項育兒、兒童健康照護的友善政策，讓台北市5月份的人口數在近5年同期創造了歷史新高。

為守護兒童健康，北市府推出0至6歲兒童健康網絡照護各項服務，蔣萬安今天以三寶爸市長身分出席鼓勵父母與照顧者掌握兒童發展黃金期，定期接受兒童預防保健與篩檢服務。

蔣萬安說，今年7月1日起，台北市配合衛福部新增了6次兒童發展篩檢服務，評估包括粗大動作、精細動作、認知語言和社會發展等四大面向的成長情形，提醒家長們在進行兒童預防保健免費健康檢查時，也要一起篩檢孩子的發展情況。

蔣萬安也在現場與小朋友以遊戲方式關卡進行兒童發展篩檢題項施測，包括單腳站&跳躍、指出顏色、說出相關物品的使用用途等，充分展現三寶爸平日與孩子互動的爸爸風範。