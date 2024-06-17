按程序「沒誠意」？綠議員喊專案處理廢棄礦業用地 侯友宜：不按程序就慘了

賴清德總統萬里老家被民眾戲稱「賴皮寮」，目前國土署針對全國廢棄礦業用地，將比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，新北市議會民進黨議員今天總質詢，要求新北市府加速處理照顧礦工權益。新北市長侯友宜說，因為中央回傳圖資有錯誤，後續要會勘等程序，市府會按程序處理，不過綠議員說「一直說按程序處理很沒誠意」，侯回「不按程序處理就慘了」，不能讓公務人員登載不實。

今（17日）新北市議會總質詢由民進黨張錦豪、林秉宥、戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄聯合質詢。

張錦豪指出，新北市廢棄礦業用地高達292家頃，其中以土城、平溪、瑞芳等地最多，大家都非常關心礦工們的居住正義與福利津貼。

張錦豪說，目前國土署已研議出廢棄礦業用地解決方案，希望市府應該站在礦工角度，而不是配合某些議員一搭一唱；侯友宜回應，能夠解決問題的，都是好方案。

張錦豪對市府日前在中央會議中表現不夠積極，地政局長汪禮國強調，礦業用地有多種型態，有住宅有迫切處理的優先順序，目前新北約有兩公頃有住宅，未來可變更為丙種建築基地，其他空地可變更為農農牧、林業用地。

市議員戴瑋姍認為，在廢止礦權過後，政府單位未及時更正土地使用分區，才會產生灰色地帶，礦區房子不是違建，要求市府加速後端行政流程，不要一拖再拖。

侯友宜表示，市府自2019年即主動發文向中央反映，但中央遲遲沒有修法，他的態度從來沒有改變，現在中央回來的圖資有錯誤，還需要等相關資料補齊，按照程序來走。汪禮國則說圖資回來後，需要與地主溝通，並到場會勘，

汪禮國表示，目前統計，新北市有9個行政區、47筆土地有誤，會包裹式處理，並個案逐一審查，會勘與相關程序時間，四個月跑不到。

戴瑋姍強調，市府應該專案加速處理，一直說按程序處理很沒有誠意，或是可否直接指派副市長劉和然處理；侯友宜聽聞直呼「不按程序處理就慘了」，市府積極處理、從未怠慢。

新潮流議員也爭取市府將每年2000元慰問金，提高到6000元，並爭取礦工每年一次健康檢查，侯友宜允諾評估。