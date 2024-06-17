Architizer A+Awards公園與綠地類別最受歡迎獎 三貂嶺生態友善隧道獲殊榮

由美國Architizer主辦的「第12屆年度 Architizer A+Awards」，公布新北市三貂嶺生態友善隧道贏得公園與綠地類別「最受歡迎獎」(Popular Choice Winner)。

新北市政府工務局表示，Architizer A+Awards是一項享有盛譽的獎項，致力於表彰全球最佳建築、空間和產品，獎項涵蓋類別廣泛，不僅關注美學和創新，還強調其對社會和環境的影響，並且由400多名行業領袖組成的評審團進行評審。

工務局長祝惠美表示，三貂嶺生態友善隧道以其景觀、歷史、環境生態等設計創意得到本次公園與綠地類別最高人氣。此外，2023年曾獲頒法國建築師境外設計首獎（Grand Prix AFEX），更榮獲國內外景觀、環境永續、文化資產再利用等各領域共計18項獎項的肯定，足以證明全球大眾對三貂嶺生態友善隧道的喜愛。

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