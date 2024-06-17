北市府推不動產租買安全網 公私協力簽備忘錄

為推廣不動產透明租買資訊，北市地政局今天和相關租買資訊團體、產業共同簽定合作備忘錄，藉共享行銷通路及教育訓練資源，擴大資訊推廣，協力打造北市為不動產交易安全之都。

地政局舉行「台北巿打造不動產租買安全之都合作備忘錄簽署儀式」記者會，透過與台北市租服公會、仲介公會、崔媽媽基金會、關貿網路公司合作和簽署合作備忘錄，讓不動產租買資訊的傳遞，藉由公私協力能更友善及公開透明。

為提供民眾即時、正確的租買資訊，從源頭減少消費爭議，地政局透過新聞稿表示，包括租屋、成屋、預售屋交易有關的法令、契約、實價登錄、消費爭議申訴、知識懶人包等資訊，都完整收錄在官網不動產交易安全專區，為進一步讓這些資訊能更精準即時呈現在消費者面前，特別和相關單位合作簽署備忘錄。

同時，著力於3個面向努力，包括「業師交流，提升專業知能」「網網相連，加乘資訊傳達行銷效能」和「據點傳遞，落實權益保障」。

地政局長陳信良致詞表示，為打造台北巿為不動產租買安全之都，從今年初就積極拜訪各個公會，目的是希望地政局的租買預售相關專區資訊，可供各界加值運用，並讓相關資訊能精準投放，透過和相關公會及崔媽媽基金會進行整合，讓資訊、專業能夠交流；其次，因各單位都有其營運官網，地政局也有強大相關法律基礎在，希望透過網網相連，共同攜手合作。

他提到，最後就是讓租賃或買賣資訊能精準投放，請相關仲介從業者在每一單服務上，能運用地政局官網或不動產交易安全專區內正確資訊，提供房東或房客良好業務溝通基礎。

內政部地政司長王成機也表示，不論中央或地方，對於整個仲介、租賃安全都是不遺餘力，並持續戮力相關法規修正和契約範本修改，內政部今年8月起也將提供弱勢租屋房客免費電話諮詢服務，認為北市府透過合作備忘錄簽署，將其所有即時、正確資訊提供給合作業者和民眾參考，不論買房、租房都能迅速連結，「北市府先打第一仗，後續全國也會做」。