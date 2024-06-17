快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林夜市買到發霉糖葫蘆 北市衛生局：將稽查、缺失未改可罰2億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有民眾日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉。圖／取自臉書爆料公社二社
有民眾日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉。圖／取自臉書爆料公社二社

食安問題延燒，一名網友控訴日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉，剛吃下嘴的水果趕緊吐出來，質疑品質有問題，網友也直呼「應該做好賣很久」。北市衛生局表示，將派員前往稽查，若有問題且限期未改善，將處6萬至2億元罰緩。

一名網友在網路控訴，自己日前到慈諴宮附近幫家人買糖葫蘆，買完後只有稍微逛了30分鐘就拿回家給家人吃，才吃第一顆就出現發霉糖葫蘆，家人看到連忙吐出來，質疑水果品質不佳，「買的時候前面還有其他觀光客在買真是替他們捏把冷汗。」

不少網友看到後紛紛留言「太噁心了吧」、「這個至少放快一個禮拜有」、「黴菌根本是爛掉的水果，嚇死了很沒良心」、「看發霉的程度應該做好賣很久了」、「以後外面的東西還是不要亂買」。

衛生局表示，將派員針對現場販售食品是否有發霉、環境清潔狀況查核，若有違反「食安法」規定，會要求業者限期改善，屆期抽查若未改善完成，依法將處6萬至2億元罰緩。

有民眾日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉。圖／取自臉書爆料公社二社
有民眾日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉。圖／取自臉書爆料公社二社

家人 水果

延伸閱讀

北市3男在車內吵架...路人報案 警到場搜到毒品、假車牌

若未投保免費傷害險 7月起無法在台北市借YouBike2.0

她買士林夜市糖葫蘆驚見「發霉」 傻眼直呼：替觀光客捏冷汗

不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%

相關新聞

士林夜市買到發霉糖葫蘆 北市衛生局：將稽查、缺失未改可罰2億

食安問題延燒，一名網友控訴日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉...

若未投保免費傷害險 7月起無法在台北市借YouBike2.0

台北市目前有超過2萬輛的YouBike，今年底前還會設置1000輛YouBike2.0E電輔車，自行車事故隨之增加。北市...

獎金從50萬提高至100萬 台北文化獎報名延長至7月5日

第28屆台北文化獎頒獎典禮預計年底舉行，文化局表示，過去已累積表揚超過80位藝術工作者或團體，今年將獎金拉高至100萬元...

影／統籌分配稅款不公 新北藍議員邀綠議員一起爭取

地方政府疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，更對首都統籌分配稅款加3%相當不滿，放話要賴清德總統把...

藍提案大巨蛋解套蔣萬安強調尊重議會 遠雄：月底消安送審

大巨蛋何時能辦演唱會，國民黨團上周四已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部、並確保安全方向使大巨...

大巨蛋攻防辦演唱會協商無共識 藍已提案綠仍拒背書

台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會上周政黨協商無共識後，國民黨團上周四已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。