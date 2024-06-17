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士林夜市買到發霉糖葫蘆 北市衛生局：將稽查、缺失未改可罰2億
食安問題延燒，一名網友控訴日前在士林夜市買了一家糖葫蘆回去給家人，但僅過半小時，在吃的時候發現水果出現白白斑點，疑似發霉，剛吃下嘴的水果趕緊吐出來，質疑品質有問題，網友也直呼「應該做好賣很久」。北市衛生局表示，將派員前往稽查，若有問題且限期未改善，將處6萬至2億元罰緩。
一名網友在網路控訴，自己日前到慈諴宮附近幫家人買糖葫蘆，買完後只有稍微逛了30分鐘就拿回家給家人吃，才吃第一顆就出現發霉糖葫蘆，家人看到連忙吐出來，質疑水果品質不佳，「買的時候前面還有其他觀光客在買真是替他們捏把冷汗。」
不少網友看到後紛紛留言「太噁心了吧」、「這個至少放快一個禮拜有」、「黴菌根本是爛掉的水果，嚇死了很沒良心」、「看發霉的程度應該做好賣很久了」、「以後外面的東西還是不要亂買」。
衛生局表示，將派員針對現場販售食品是否有發霉、環境清潔狀況查核，若有違反「食安法」規定，會要求業者限期改善，屆期抽查若未改善完成，依法將處6萬至2億元罰緩。
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