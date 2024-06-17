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獎金從50萬提高至100萬 台北文化獎報名延長至7月5日
第28屆台北文化獎頒獎典禮預計年底舉行，文化局表示，過去已累積表揚超過80位藝術工作者或團體，今年將獎金拉高至100萬元，提供2個名額，並將報名延長至7月5日，鼓勵文化界人士及幕後推手報名或推薦，讓更多人看見位文化界努力付出的工作者。
「台北文化獎」從1997年開辦至今已邁入第28年，累積表揚超過80位藝術工作者或團體，如美學行者蔣勳、文學巨擘白先勇、歌仔戲國寶藝人王金櫻、積極落實藝文推廣的台新文化藝術基金會、富邦文化藝術基金會等。文化局表示，除表揚專注於藝創作者外，對城市美學、藝術空間及文化教育實踐與推動者同樣重視。
文化局說，主視覺與新銳設計師、金蝶獎得主吳佳璘合作，以露水的凝聚象徵著藝術的匯集、積累與滋養，傳遞文化於城市的意涵；葉脈紋理與露水交織，形成了豐富又獨特的面貌，如流淌於城市裡的文化能量，「源於生活、活於創新。」盼透過視覺意象，傳遞支持與推廣文化藝術的期許與使命，也代表文化獎邁入新突破。
文化局表示，預計年底舉行頒獎典禮，也歡迎文化界人士及幕後推手報名或推薦，讓更多藝術工作者的奉獻與創作歷程被看見，目前報名將延長至7月5日，獎金也從過去4個名額50萬元拉高至2個名額100萬元，歡迎各界人士報名。
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