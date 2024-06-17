影／統籌分配稅款不公 新北藍議員邀綠議員一起爭取
地方政府疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，更對首都統籌分配稅款加3%相當不滿，放話要賴清德總統把首都移來高雄，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，邀請民進黨新北市議員一起爭取分配款。
新北市議會國民黨團成員今天舉行記者會，國民黨新北市議員林國成、白珮茹、陳偉杰、江怡臻、林金結等人出席。陳偉杰表示，這幾年，每年都會跟市長說，拜託市長來跟中央反應，我們須要更多的經費來建設新北市，但是中央在錢的撥補上，或是在稅款分配上對新北市非常不公平。
陳偉杰指出，看第三期的前瞻預算，高雄就拿了四分之一，陳其邁還說獨厚首都不公平，建議賴總統遷都高雄，這對各縣市財政的分配都非常不公平，陳偉杰批評陳其邁是噁男市長，只想到自己高雄市，有沒有想到其他縣市也須要這些統籌分配稅款，來支應各項地方建設，
陳偉杰說，很多民進黨地方議員反對修法，要問這些議員，如果修法後錢可以撥補進來，實踐政治承諾，難道不也是一種幫助嗎。江怡臻也向民進黨新北市議員同事呼籲，一起來向中央要求，把拿走的百分之十五稅收還給地方，這樣整個新北市400 萬市民才能共榮共好。
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