藍提案大巨蛋解套蔣萬安強調尊重議會 遠雄：月底消安送審

大巨蛋何時能辦演唱會，國民黨團上周四已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部、並確保安全方向使大巨蛋發揮最大經濟效益等提案，預計本周三大會討論，綠營仍稱拒背書。台北市長蔣萬安今受訪表示，尊重議會討論及相關決議，如果形成共識，就會朝這個方向來進行。

遠雄副總經理楊舜欽也表示，過去因時空背景，法令及規定限縮巨蛋功能，開演唱會只要是符合相關規定前提下遠雄態度是「樂觀其成」，目前正針對不同樣態非體育用途進行消安模擬，預計6月底整理完後，送至消安基金會審查。

對於球迷等好久，大巨蛋何時能辦演唱會？蔣萬安今天上午出席兒童發展篩檢及聯合評估衛教主軸記者會受訪表示，內政部其實106年的函釋就說得很清楚，大巨蛋它就是體育設施、體育場館來申請，所以不會有建築技術規則127條的適用，如果要舉辦包含演唱會在內的體育外大型活動，就是會依照台北市大型活動安全管理自治條例來進行。

蔣說，當然再次謝謝議會在總質詢期間，不分黨派議員都很關心接下來大巨蛋是否能夠舉辦演唱會，符合市民的期待，市府也都很願意共同面對這樣的問題，以及過去大巨蛋被綁住的各項限制，所以未來我們就會共同的面對，一起來解決。

至於昨天台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」活動，室內再度出現積水、漏水問題，是否會影響審查進度，楊舜欽說，原則上是兩件事，之所以會出現積水、漏水問題，是因屋頂剛好正進行排水巡檢，落水頭配合封閉，但昨天雨勢較大，才導致水瀑現象，與消安審查是兩件事，修復或審查資料準備都會雙軌並行，不會影響。