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大巨蛋攻防辦演唱會協商無共識 藍已提案綠仍拒背書

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導
台北大巨蛋能不能辦演唱會，國民黨團已經提案，預計周三大會討論。記者許正宏／攝影
台北大巨蛋能不能辦演唱會，國民黨團已經提案，預計周三大會討論。記者許正宏／攝影

台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會上周政黨協商無共識後，國民黨團上周四已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部、並確保安全方向使大巨蛋發揮最大經濟效益等提案，上周五國民黨28席黨籍議員已簽署完畢，預計本周三大會討論。

議長戴錫欽表示，就事論事，應該沒有人會對於提案的四點文字內容有反對聲音，週三提案應該通過，接下來就送交市府研議。

戴錫欽表示，儘管上周三的政黨協商無形成共識，不過這次國民黨團提案，本周三就會先在程序委員會討論、下午送大會，由於政黨協商時，各黨對於提案的四點內容都沒有說不支持，所以週三提案應該通過，接下來就送交市府研議。

不過民進黨議員簡舒培認為，國民黨團要不要幫蔣市府背書、甘願淪為蔣萬安附庸，那是他們放棄自身職權，國民黨提案不代表民進黨立場。現況就是使照註記建築技術規則127條，若現在拿掉，市府、市議會要放棄公共安全嗎？這不可能。

簡說，有職權讓大巨蛋辦演唱會的單位就是蔣市府，蔣萬安不決定政策走向，把球往外丟，這件事最終還是要由市府處理，不可能丟給別人。

民眾黨議會黨團副總召林珍羽也表示，國民黨提案是議員職責，民眾黨團還是要看提案內容，才來評估要不要加簽或支持，原則上，只要公安無虞，民眾黨團支持大巨蛋複合式使用，不過公安也有準備規畫好機制。

不過林也說，民眾黨對國民黨團提案，認為有點多此一舉，因市府自己就可以行文，不需要藉由議會這隻手，但黨團尊重，畢竟國民黨執政，有自己有要推動的事情。

國民黨黨團書記長張斯綱說，國民黨團的提案內容，就是再度確認當年內政部大巨蛋無適用建築技術規則127條的函文是否有效，目前黨團周三沒有發起甲動，目前應只有少數綠營議員仍有意見，但應該不需要甲動或表決提案就會通過。

議長戴錫欽說，民進黨提出希望行文內政部確認一事，覺得市府自己就可以做，不需要議會的提案通過程序，但如果有議員有意見，當然都尊重，就還是要看提出什麼樣的意見內容

國民黨 大巨蛋 議員

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