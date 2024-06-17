京華城告加重誹謗 游淑慧批惡意烏龍「不排除提誣告」

京華城公司不滿北市議員游淑慧日前表示，有小組成員接獲爆料京華城案金流有異狀，認為損害公司名譽，今提告加重誹謗。游反嗆，京華城提告烏龍且惡意，來龍去脈都已說清楚，京華城公司也知情，卻還執意提告，質疑「意圖影響調查報告結論？」並強調當天內容是針對行政首長責任釐清，不理解京華城為何要對號入座，不排除反提誣告。

游淑慧表示，京華城提告稱她私下和媒體說京華城有不當金流，是烏龍且惡意的，當天接受訪問內容主要為說明此次調查範圍在行政首長於本案作為與責任，並且提到關於其他傳聞、爆料檢舉，是不列入調查範圍中，也不會公開討論，會建議檢舉爆料的人自行檢舉告發。

游淑慧痛批，京華城公司高層從頭到尾都知道事情來龍去脈，卻仍堅持提告意圖不明，「是不是想對調查小組成為心生恐懼，影響7月調查報告？」游強調，這半年來對於京華城容積問題都有提出質詢和監督，讓他們很頭痛，但議員有監督的義務，對於京華城烏龍且抹黑提告，她也會和律師討論，「不排除提誣告。」

游淑慧說，過去調查柯文哲時期魚果市場改建案、京華城容積案等，都是由威京集團子公司跳出來要對議員提告，用這種方式阻止議會調查行政部門疏失，已逾越法律紅線。

游淑慧表示，京華城京華廣場容積取得過程，確實有逾越法律的地方，包含不可任意去創設准用都更獎勵為何市府同意這件事、誰交辦都委會該案、市府誰與京華城研議可行容積獎勵方案，資料上都有文字記載，卻沒有官員敢承認誰做了這件事，這些事情就交給檢方來查，調查小組就是根據監察院認定違失，調查這樣違失怎麼造成，府級的人角色、責任是什麼，質疑京華城為何要「對號入座」。