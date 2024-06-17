帶領青年認識7大產業 中市府舉辦深度職場體驗

暑假即將到來，台中市勞工局今天宣布，將舉辦25梯次各為期3天的創新產業深度職場體驗，帶領15至29歲青年進入航太、綠能供電、機械等7大產業免費實作體驗。

為協助青年提早建立職涯目標，勞工局將於今年暑假期間，舉辦25梯次各為期3天的創新產業深度職場體驗，每梯次5至8人，即日起至6月30日受理報名，歡迎有興趣的青年把握機會。

勞工局說明，這次活動將帶領台中市15至29歲青年進入航太、綠能供電、手工具機、機械、餐飲、批發零售及旅宿等7大產業免費實作體驗，協助青年強化職場競爭力。

台中市勞工局長林淑媛表示，這次活動選擇的7大產業不僅包含在地特色產業，也囊括具有未來發展前景的前瞻產業，如航太產業對高科技人才需求殷切；綠能供電產業則引領環保能源的未來趨勢；手工具機和機械產業是台中製造業的核心；餐飲、批發零售及旅宿產業則提供廣泛的就業機會。

林淑媛認為，透過職場深度體驗，由企業內優秀業師傳承經驗及協助青年建構完整的職場觀念，讓青年有接觸產業實際面的機會，縮短學用落差，為未來的職涯發展奠定基礎。

勞工局指出，這次深度職場體驗，皆為具前瞻性及競爭力的台中在地特色產業，如航太業的「米翔科技有限公司」採用1：1的737客機，參與青年可直接觀察擬真駕駛艙和精細的儀表板，透過專人帶領體驗操控版實際操作；綠能供電業的「達德能源股份有限公司」是國內最大民營電廠，將帶領青年參觀風力發電廠，深入瞭解發電流程及保護裝置。